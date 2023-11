New York : En soutien aux palestiniens, le directeur de l'ONU au Haut-Commissariat aux Droits de l'Homme démissionne

01/11/2023 11:41

« C’est un exemple classique de génocide. Les États-Unis, l’UE et le Royaume-Uni ne sont pas des médiateurs, mais des parties au conflit et doivent être considérés comme complices des crimes israéliens », a déclaré le directeur du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme.



Le directeur du bureau du Haut-Commissaire aux droits de l'homme à New York, Craig Mokhiber, démissionne pour protester contre l'agression israélienne dans la bande de Gaza, la qualifiant de génocide et critiquant l'ONU pour avoir laissé tomber la population de Gaza, ainsi que les États-Unis, le Royaume-Uni et une grande partie de l'Europe est « complice à part entière ».



« Ce sera mon dernier discours officiel en tant que Haut-Commissaire aux droits de l'homme. Une fois de plus, nous assistons à un génocide qui se déroule sous nos yeux, et l'organisation pour laquelle nous travaillons semble impuissante à l'empêcher. J'ai également travaillé dans ces salles lors des génocides des Tutsis, des Musulmans de Bosnie, des Yézidis et des Rohingyas. Chaque fois que la poussière du conflit retombait, il devenait douloureusement évident que nous avions manqué à notre devoir de prévenir des atrocités massives contre des civils sans défense et de traduire les responsables en justice. Il en a été de même avec les dernières vagues de meurtres et de persécutions de Palestiniens tout au long de l’existence de l’ONU. En tant qu'avocat des droits de l'homme depuis 30 ans, je suis bien conscient que le terme génocide fait souvent l'objet d'abus politiques. Mais le massacre actuel des Palestiniens, basé sur une idéologie coloniale ethno-nationaliste avec des expulsions et des purges systémiques, ne laisse aucune place au doute ou au débat. À Gaza, des maisons, des églises, des mosquées, des hôpitaux et des écoles sont attaqués de manière insensée et des milliers de civils sont tués. Et en Cisjordanie occupée, les maisons sont saisies et redistribuées uniquement selon des critères ethniques. L’apartheid règne dans tout le pays.Le projet colonial ethno-national européen en Palestine entre dans sa phase finale, visant à détruire les derniers restes des habitants autochtones palestiniens en Palestine. Les États-Unis, l’Union européenne et le Royaume-Uni sont pleinement complices de cette tragédie. Ces gouvernements non seulement refusent de remplir leurs obligations de garantir le respect de la Convention de Genève, mais ils arment en fait activement l’agresseur, fournissant une couverture diplomatique, politique et économique aux atrocités israéliennes. Les médias occidentaux violent ouvertement l'article 20 du PIDCP (propagande de guerre), déshumanisant constamment les Palestiniens et promouvant ouvertement le génocide. Les sociétés de médias sociaux basées aux États-Unis étoufferont les voix des militants des droits humains tout en amplifiant la propagande israélienne. Le lobby israélien, les trolls en ligne et les GONGO harcèlent et diffament les défenseurs des droits humains. Au cours des dernières décennies, des unités clés de l'ONU se sont rendues face aux États-Unis et à la peur du lobby israélien, se retirant ainsi du droit international. Nous devons cesser de prétendre qu'il s'agit d'un simple conflit foncier ou religieux et reconnaître la situation réelle : un État disproportionnellement puissant colonise et dépossède les peuples autochtones en fonction de leur appartenance ethnique ».