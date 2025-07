Neuf candidats à l’émigration clandestine arrêtés

Mardi 1er juillet vers 13 heures, la police de Golf Sud a intercepté 9 candidats à l’émigration clandestine après l’échouage de leur embarcation sur la plage de Malibu, à Guédiawaye. Alertés, les éléments se sont rapidement dépêchés sur place et ont déjoué une tentative de voyage avortée vers l’Europe.



Parmi les interpellés figurent sept Gambiens, un Guinéen et un Sénégalais. Ces derniers avaient quitté la Gambie le 25 juin à 20 heures, après avoir payé entre 400 000 et 600 000 FCFA chacun. Selon les Echos, les passeurs, des Sénégalais, avaient comploté avec l’un des arrêtés pour faire croire aux passagers qu’ils étaient arrivés au Maroc. Ils leur avaient promis une reprise du voyage une fois la mer apaisée.



Lors de la fouille, les policiers ont saisi 20 litres d’essence, des biscuits, du lait, du sucre et un moteur de rechange. Les 9 individus doivent être présentés incessamment devant le Parquet de Pikine-Guédiawaye, tandis que les recherches se poursuivent pour identifier les passeurs en fuite.