Nécrologie – Saint-Louis en deuil : rappel à Dieu de El Hadj Moussa Mbengue

Grand disciple de El Hadj Madior Cissé et de sa famille spirituelle, El Hadj Moussa Mbengue incarnait une courtoisie et une piété exemplaires.



Sa voix singulière et pénétrante, qui accompagnait pendant des années les fidèles à travers les ondes de la RTS Saint-Louis lors de la transmission des sermons de la mosquée Ihsane, était devenue un véritable patrimoine pour la ville.

L’enterrement est prévu ce mardi à 11 heures, suivi des obsèques à la grande mosquée Ihsane.

Ndarinfo.com présente ses sincères condoléances à sa famille, aux membres de la Dahira, ainsi qu’à toute la population de Saint-Louis, qui perd en lui une figure religieuse respectée et aimée.

C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le rappel à Dieu de El Hadj Moussa Mbengue.Fervent musulman et Mukhaddam émérite, il était le président de la Dahira Moutahabbina Fî Lahî et le muezzin principal de la grande mosquée Ihsane de Sindoné.