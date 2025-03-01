Nécrologie : Le Sénégal perd Me Abdoulaye Babou, grande voix du barreau

L’homme politique et avocat sénégalais Me Abdoulaye Babou est décédé mardi, ont rapporté plusieurs médias locaux.



Figure connue de la vie publique, Me Babou s’était illustré par sa maîtrise des affaires parlementaires et une éloquence reconnue bien au-delà du prétoire.



Ancien membre de l’Alliance des forces de progrès (AFP, opposition), dirigée par Moustapha Niasse, il avait ensuite rejoint le Parti démocratique sénégalais (PDS) de l’ex-président Abdoulaye Wade, avant de fonder sa propre formation, l’Alliance pour l’alternance (ALAL), après 2012.



En 2018, il avait annoncé sa retraite politique, tout en apportant son soutien à la candidature de Samuel Sarr, finalement rejetée par le Conseil constitutionnel.



Disciple mouride, Me Abdoulaye Babou s’était établi à Touba, où il demeurait jusqu’à son décès.



