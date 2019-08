Nécrologie : Décès de l'adjoint au maire Balla GUÈYE

C'est avec tristesse que nous apprenons, à l'instant, la disparition de l'adjoint au maire Balla GUÈYE, chargé du cadre de vie des domaines publics et privés. Une disparition survenue dès suite d'une longue maladie.



Sidy GUÈYE , comme on le surnommait affectueusement à Goxu Mbacc son quartier, était un grand membre du mouvement associatif et des structures de développement. Il était un serviteur de sa localité. Et ce, bien avant son entrée dans l'Alliance Pour la République ( APR) après un passage au Parti Démocratique Sénégalais (PDS).



Une personne pieuse, correcte et respectueuse s'en va. Dans ses discussions sur l'ISLAM, il fascinait par sa maitrise des textes. Au temps des rudes tiraillements politiques, il était resté courtois, simple et serein. Nous présentons nos sincères condoléances à toute sa famille ainsi qu'à la ville.



