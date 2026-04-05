Nécrologie : Décès de El Hadji Mbacké Cheikhou, Khalife de Darou Salam

05/04/2026

La communauté mouride est en deuil suite au décès de El Hadji Mbacké Cheikhou, Imam de Darou Salam et Khalife de El Hadji Cheikhou Mbacké. Le guide religieux a été rappelé à Dieu ce samedi 4 avril 2026.





L'annonce a été faite par la famille de Mame Cheikh Anta Mbacké. Selon le programme officiel communiqué par ses proches, la levée du corps suivie de l'inhumation se dérouleront ce dimanche 5 avril 2026 à partir de 17h00 au cimetière de Darou.





Figure religieuse respectée, le défunt Khalife occupait une place centrale dans la vie spirituelle de Darou Salam et au sein de la communauté mouride.





MS/NDARINFO



