Nécrologie - Décès d'Adja Ndella Péne : Une gardienne des valeurs saint-louisiennes s'en va

05/04/2026

Saint-Louis est en deuil après le rappel à Dieu, ce dimanche d'Adja Ndella Péne. Figure emblématique de la culture saint-louisienne, elle était une icône respectée et une gardienne reconnue des valeurs traditionnelles de la vieille cité.





Adja Ndella Péne s'était particulièrement illustrée auprès du grand public à travers son rôle marquant dans le téléfilm culte « Barra Yeggo ». Avec sa disparition, elle rejoint d'autres illustres figures de la culture et du théâtre local telles que Mame Seye Diop, El Hadji Mansour Seck, Alioune Badara DIagne "Golbert "ou encore Birama Siby.





Ndarinfo présente ses plus sincères condoléances à sa famille éplorée ainsi qu’à l’ensemble de la communauté culturelle de Saint-Louis. Que la terre lui soit légère.





MS/NDARINFO



