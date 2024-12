Nécrologie : ​rappel à Dieu de Sokhna Issa Tew Gaye, mère de Feu Alioune Badara Cissé

10/12/2024 15:15

C’est avec une profonde tristesse que les Abécdaires annoncent le rappel à Dieu de Sokhna Issa Tew Gaye, survenu ce jour à Saint-Louis. Elle était la mère de feu Maître Alioune Badara Cisse, éminent juriste, mentor et guide dont l’œuvre et les idéaux continuent d’inspirer nos engagements et nos actions.



Sokhna Issa Tew Gaye, personnalité empreinte de sagesse et de discrétion, a su transmettre des valeurs de résilience, d’humilité et de dignité. Ces principes ont profondément marqué son défunt fils, Maître Alioune Badara Cissé, qui s’en est fait le porte-étendard tout au long de sa carrière. Son engagement inébranlable pour la justice et l’épanouissement de la communauté reflète l’héritage moral et spirituel légué par sa mère.



Les Abécdaires