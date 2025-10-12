Ndioum – Chute de glace après un orage intense

12/10/2025

Un phénomène météorologique inhabituel s’est produit samedi soir à Ndioum, dans le département de Podor, où des habitants ont signalé une chute de glace lors du passage d’un système pluvio-orageux intense, a appris Le Soleil Digitalauprès de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim).



Selon l’Anacim, cet épisode est lié au passage d’un système convectif de méso-échelle (MCS), un vaste ensemble nuageux composé de cumulonimbus. Ces formations peuvent provoquer de fortes précipitations, des éclairs, des rafales de vent et parfois de la grêle.



Les précipitations relevées à la station de Ndioum ont atteint 62,7 mm, la plus forte valeur enregistrée dans la zone. D’autres localités du département ont également été arrosées : Guédé (30,0 mm), Galoya (29,0 mm), Ndiayen Pendao (26,0 mm), Pété (20,0 mm), Saldé (11,8 mm) et Aéré Lao (11,2 mm).



L’agence météorologique indique poursuivre la surveillance de ces phénomènes convectifs à l’aide de radars, de satellites et de stations d’observation. Elle appelle les populations à la vigilance et à signaler toute manifestation météorologique inhabituelle via ses canaux officiels.



