Ndiaél revendique ses 20.000 hectares attribués à des étrangers

Le Collectif des habitants des 37 villages du Ndiaél revendique ses 20.000 hectares que l'État avait attribués à des investisseurs étrangers initiateurs du Projet Senhuile. Ses membres dénoncent cet accaparement de leurs terres qui risquent de finir entre les mains de Frank Timis et de sociétés des Émirats arabes unis. Ils mettent en garde les autorités étatiques et invitent le Président Macky Sall à résoudre ce problème avant que l'irréparable se produise.