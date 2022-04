Ndeye Khady Ndiaye sera confrontée à Adji Sarr, jeudi

09/04/2022 06:55

La mise en confrontation entre l’accusatrice d’Ousmane Sono et la gérante du salon se déroulera dans le bureau du juge, renseigne Libération dans sa livraison de ce matin. Dans la foulée, les avocats du maire de Ziguinchor exigent au magistrat instructeur l’audition de l’ex-capitaine Seydina Oumar Toure, le gendarme qui avait reçu la plainte d’Adj Sarr et qui avait engagé la procédure d'enquête. Me Bamba Cisse et ses collègues relancent également le juge pour des perquisitions téléphoniques entre Adji Sarr et le « transporteur », Sidy Mohamed Mbaye.