Naufrage des jeunes migrants Saint-Louisiens : la réaction de Macky SALL

Le chef de l’Etat Macky Sall a réagi à la tragédie qui a touché le quartier Pikine de Saint-Louis (Nord du Sénégal). En effet, au moins 20 jeunes, qui voulaient rallier l’Espagne, ont péri dans la soirée de samedi 24 octobre, suite l’explosion de leur pirogue.





Le président de la République a présenté ses condoléances et celles de la nation aux familles des victimes. « C’est avec beaucoup d’émotion que j’ai appris l’explosion, en haute mer, du moteur d’une pirogue qui transportait de jeunes compatriotes. Un drame qui a causé la perte de plus d'une dizaine de jeunes.



En cette douloureuse circonstance, je présente, au nom de la Nation et au mien propre, mes condoléances émues aux familles éplorées », a-t-il écrit sur son compte Twitter.





Avant d’assurer que toutes les mesures seront prises par les autorités etatiques pour venir en aide les familles touchées par ce drame: « Toutes les dispositions seront prises par le Gouvernement pour les aider à surmonter cette dure épreuve ».



Avec DAKARACTU