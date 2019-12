Naufrage au large de la Mauritanie : Les 14 rescapés sénégalais ont rejoint leurs familles

Ils ont frôlé la mort, mais sont finalement revenus sains et saufs.Les rescapés du naufrage du 4 décembre qui a fait plus de 60 victimes, dont environ 9 Sénégalais, sont rentrés au bercail et ont regagné leurs familles respectives, hier, après un passage à Nouakchott et une nuit passée à Saint-Louis, où ils ont été accueillis et pris en charge par le Directeur général des Sénégalais de l’Extérieur, Amadou François Guèye, assisté par le gouverneur.



En plus de leur prise en charge, une enveloppe financière a été remise à chaque rescapé par Amadou François Guèye qui les a accompagnés jusqu’à la gare routière, où ils ont, chacun, pris un véhicule de transport en commun pour rentrer chez eux, renseigne les Echos.



Auparavant, le Directeur général des Sénégalais de l’Extérieur a tenu à les conscientiser sur le danger de l’émigration clandestine.



Aussi, il les a informés des mécanismes que le gouvernement a mis en place pour accompagner les jeunes porteurs de projets. Leur assurant de sa disponibilité, il les a exhortés à ne plus tenter cette aventure périlleuse.



Seneweb