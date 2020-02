Nafi Ngom Keïta a reçu la citation directe de Cheikh Oumar Hanne

L’ex-présidente de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC), Nafi Ngom Keïta a reçu la citation directe de l’ancien directeur des Centres des œuvres universitaires de Dakar (Coud), Cheikh Oumar Hanne, pour « diffamation et complicité de diffamation », selon "L’Observateur".



Toutefois, le constitutionnaliste Ngouda Mboup, affirmait récemment que Mme Nafi Ngom Keïta est protégée par une double immunité.



«Mme Nafi Ngom Keïta a une double casquette et une double qualité. Elle est Inspectrice générale d’Etat et présidente de l’Ofnac. D’ailleurs, l’article 9 de la loi de l’Ofnac précise que les membres ne peuvent être poursuivis, recherchés et arrêtés, détenus ou jugés pour les avis, opinions qu’ils émettent et les décisions qu’ils prennent dans l’exercice de leurs missions », disait-il sur la Rfm.



Pape Alé Niang et Mody Niang sont également visés par des citations directes.