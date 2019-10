NETTOIEMENT DES BERGES : l’OMVS accompagne le Conseil de quartier de NDAR TOUTE (vidéo)

Le Conseil de quartier de NDAR TOUTE a lancé samedi une opération de nettoiement et d’aménagement de berges. Un programme citoyen de plus d’une dizaine de jours, soutenu par l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS). Cet investissement humain devra donner nouveau visage aux berges dénaturées par les dépotoirs sauvages d’ordures. À NDAR TOUTE, la prise de conscience d’associations de jeunes, conscientes de leur rôle de sentinelles a permis de réaménager une partie des berges et d’y installer des bancs publics. La nouvelle dynamique engagée par l’OMVS et le Conseil de quartier va concourir au renforcement de cette action.