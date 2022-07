NDAR TOUTE : Mansour FAYE vilipende l’opposition et vante les actions du président Macky SALL - vidéo

La tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) a effectué mardi une caravane à Ndar toute et Goxu Mbacc. Mansour FAYE a vanté les réalisations du président Macky SALL dans le Langue de Barbarie en évoquant l’érection de la digue de protection et les travaux de dragage et de balisage de la brèche. Le maire de Saint-Louis se dit conscient de la nécessité de renforcer l’emploi des jeunes en indiquant que plus de maillage sera fait dans ce sens à travers les programmes Fera et Xeyu Ndaw Yi. Mansour FAYE s’est dit en outre engagé en faveur d’une généralisation les politiques financement aux femmes dans ce partie de la ville où des GPF s’activent pleinement dans la vente et la transformation des produits halieutiques. Le leader de la majorité présidentielle a alerté par ailleurs contre une volonté de l’opposition d’instaurer la violence dans le pays. « Elle ne souhaite pas que la paix règne au Sénégal », a-t-il martelé. « Ils ne savent que se livrer aux invectives et n’ont aucun programme à faire valoir », a fait entendre le Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement.