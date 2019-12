NAUFRAGE EN MAURITANIE : LE TÉMOIGNAGE GLAÇANT D’UN RESCAPÉ



«Nous étions exactement 195 dans l'embarcation. Nous avons tous embarqué à Barra, en Gambie, après avoir rencontré les passeurs. J'ai payé 300 000 Fcfa. Nous avons pris la mer le 27 novembre.





Nous étions motivés parce qu’on a dit qu’une autre embarcation, qui avait quitté quelques jours plus tôt, était arrivée en Espagne. Mais voilà, à un moment donné, on n’avait presque plus d'essence, parce qu’on s’était perdu et deux des trois Gps étaient tombés en panne.



Par chance, le conducteur de l'embarcation a réussi à rallier les eaux mauritaniennes. Il a dit qu’on allait se rapprocher de Nouadhibou pour trouver de l'essence, mais il a heurté un rocher.



Comme nous n'étions pas loin des côtes, beaucoup comme moi ont sauté de l'embarcation, qui commençait à prendre de l'eau, pour nager.





C'était l'horreur et les gens criaient de partout. Plusieurs passagers ont trouvé la mort parce qu'ils étaient coincés sous l’embarcation», a recueilli en exclusivité, par téléphone, Libération d’un rescapé sénégalais se trouvant présentement à Nouadhibou, en Mauritanie.