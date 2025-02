Mpal : le présumé meurtrier de Cheikh WADE passe aux aveux

08/02/2025 08:01

Libération détaille dans sa livraison de ce matin, les confessions froides de principal suspect sur le meurtre de Cheikh Ahmed Tidiane Wade, gérant d'un multiservice retrouvé mort égorgé dans la brousse à Mpal. L'enquête progresse rapidement puisqu'«un suspect dont le téléphone avait borné sur la scène de crime» a été aussitôt arrêté par les gendarmes. Il s'agit du nommé A. A. Samb dit Dabakh, étudiant âgé de 23 ans.



L'homme a été inculpé puis placé sous mandat de dépôt pour assassinat avec actes de barbarie et vol après l'ouverture d'une information judiciaire requise par le Parquet de Saint-Louis. Repris par la source, Dabakh a tout avoué, confessant que «quelques heures avant de passer à l'acte, il s'était rendu dans le multiservice de [la victime], qui était une connaissance à lui».



«C'est ainsi qu'il lui a demandé de lui faire un dépôt de 400 000 F Cfa, détaille le quotidien d'information. Cheikh Ahmed Tidiane Wade qui avait une confiance totale en lui, n'a eu aucun doute lorsque Samb lui a demandé de monter sur sa moto pour qu'il récupère le cash afin de lui donner le montant dû », note le journal.



«Arrivée à hauteur du village de Mbirane Gaye, [le tueur présumé] s'est brusquement garé. Alors que [le passager] lui demandait ce qui se passait, le mis en cause lui a asséné un violent coup. [Wade] à moitié assommé, Samb a enlevé son tee-shirt qu'il portait sous son pull avant de l'attaquer de dos. Puis, il a sorti un couteau et lui a tranché la gorge.»



Interrogé sur le mobile du crime, «Samb a confié entre deux sanglots, [être] possédé par de mauvais esprits», reprend la source.



Avec SENEWEB