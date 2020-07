Moustapha Diakhaté révèle un "deal" entre Macky et Oumar Sarr "pour déstabiliser le PDS”

Des révélations que Moustapha Diakhaté a faites sur le plateau de la télévision Africa 7. Et c’est pour aviser sur un deal entre le président Macky Sall. Lequel semble gagné par la hantise d’un troisième mandat, et l’ex secretaire général national adjoint du Parti Démocratique Sénégalais, Oumar Sarr qui a été exclu.

Selon l’ancien ministre chef de cabinet du président de la République “le Nouveau Parti Démocratique (NPD), qui sera mis en place par Oumar Sarr et acolytes, est un parti de contribution. Une formation politique créée par Macky Sall dans l’optique de former un gouvernement de débauchage et pour la liquidation du PDS”