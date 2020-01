Moustapha DIAKHATÉ étale sa déception : "8 télévisions sur 10 ont préféré l’argent à leur devoir démocratique"

La couverture des activités du Président de la République est un service public. Elle doit être assurée gratuitement par la presse publique comme privée. C’est une obligation qui figure bel et bien dans le cahier des charges que les promoteurs des télévisions ont signé pour obtenir leur agrément, déclare Moustapha DIAKHATÉ.



" De ce fait, ce qui s’est passé ce 31 décembre 2019 restera une tâche noire dans les relations entre les Tv privées et les populations.Pour la première fois les Sénégalais ont été privés de débats contradictoires après l’adresse à la Nation du Président de la République. La raison en est que 8 télévisions sur 10 ont préféré l’argent à leur devoir démocratique d’informer en acceptant la couverture de cet événement avec une contrepartie financière puisée dans les deniers publics. C’est un scandale démocratique qui remet en cause l’indépendance des médias et les droits des Sénégalais à une presse de qualité", a-t-il déploré.



NDARINFO.COM