Moustapha Cissé LO : "Macky Sall n'est pas mon père, il ne m'a pas acheté. Il a abandonné tous ceux ont combattu avec lui "

Dans une interview de deux pages avec L'Observateur, Moustapha Cissé Lô décoche des flèches incendiaires vers Macky Sall, le président de l'Assemblée nationale Moustapha Niasse et le ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr.