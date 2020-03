Moustapha CAMARA : " Pastef est là pour s’implanter durablement à Saint-Louis" (entretien)

Dans cet entretien accordé à NdarInfo, Moustapha CAMARA, Saint-Louisien établi au Royaume-Uni, revient sur les enjeux de l'exploitation du Gaz et du pétrole découverts au large de la ville et sur les ressources que les populations pourraient en tirer par un bon pilotage. Le natif de Balacoss donne son avis sur le management de la ville sous le magistère de Mansour FAYE en revenant sur le sens de son engagement politique au sein de PASTEF d'Ousmane SONKO. Il est décline son parcours et livre ses ambitions.

Bonjour M. CAMARA, pouvez-vous vous présentez ?



Je suis Saint-Louisien depuis des générations, natif de Balacoss. J’y ai fait mes études primaires, secondaires. Je fais partie de la génération « dorée » qui a fait gagner à Balacoss son premier titre de champion. Saint-Louis est et reste mes racines. Je la porte, fièrement, en bandoulière. C’est à Saint-Louis où j’ai passé les meilleurs moments de ma vie. La vie d’un enfant innocent, insouciant, heureux et qui croit que le monde lui appartient. Quand vous êtes de Balacoss, cela vous colle à la peau, où que vous soyez. Comme on dit « Take the guy out of Balacoss, but you cannot take Balacoss out of the guy ». En gros, « vous pouvez m’enlever de Balacoss, mais personne ne peut me retirer Balacoss ». Je suis installé à Londres (Royaume Uni) depuis 22 ans, après avoir fini mes études en France où j’ai commencé ma carrière professionnelle.



Pouvez-vous revenir sur le sens votre engagement politique auprès d’Ousmane SONKO ?



Ma première rencontre avec Ousmane Sonko date du meeting de Pastef France en Novembre 2018. Même si je le suivais déjà depuis quelques années, il était important pour moi de le voir et l’écouter sans intermédiaire, ni transcription. Je me suis rendu au meeting et le soir j’étais présent au diner de Gala. Votre site avait relayé l’évènement, en son temps. En revisitant les images diffusées sur votre site, j’ai pu me revoir en première ligne, sur l’une d’elles.



Mes espoirs et espérances en l’Homme ont été renforcés par ce que j’ai retenu de cette sortie. Mieux, il m’a convaincu que le meilleur apport de la Diaspora au parti était de s’investir localement, au-delà des contributions financières non négligeables de la Diaspora au fonctionnement du parti. Les victoires électorales s’acquièrent au Sénégal, pas à l’étranger. Il était important pour moi de venir m’investir là où sont mes racines, mes amis d’enfance qui sont toujours les mêmes du reste, mes parents, mes voisins, etc.



L’Homme Ousmane Sonko est intègre. Il a de la compassion envers son peuple. Il a une vision et des solutions pratiques pour sortir notre pays du sous-développement. La situation de la Vieille Ville, avec l’absence d’emplois et de perspectives pour les jeunes et aussi les moins jeunes qui est le premier facteur du dépeuplement de ses talents et forces vives, écœure tous les fils de Saint-Louis. Une ville aussi belle, mais qui se meurt. Victime de l’incompétence et du manque de considération de ses leaders politiques. Ce serait une trahison que de ne rien dire, de ne rien faire, pour paraphraser Martin Luther King Jr.





Votre implication dans l’animation PASTEF/St-Louis est fortement remarquée. Qu’est-ce qui motive cette démarche ?



La motivation est ce que je viens d’expliquer plus haut : l’état d’urgence dans lequel la ville de Saint-Louis est plongée depuis l’indépendance. Différents régimes, même système. Ce vieux système de gouvernement fondé sur la concussion, le népotisme, la gabegie, l’absence de vision et de politiques véritables de développement et qui plombe la Vieille Ville.



Je mets mon argent et mes efforts pour faire triompher la vision de Pastef. Pas pour moi, mais pour tous ces jeunes sans emplois, pour toutes ces femmes dans le désœuvrement, pour tous ces pères de famille dans la précarité et sans espoir pour leur descendance.



Avec nos propres moyens, nous avions mené une campagne active sur le terrain lors des dernières échéances électorales, en mobilisant les Saint-Louisiens qui en ont assez de ce « vieux système ». Nous avons réussi à placer Pastef sur la carte politique de Saint-Louis. Pastef est devenu un grand parti à Saint-Louis en arrivant deuxième.



Et mieux, nous savons que son potentiel est énorme dans la Vieille Ville. Eh bien, nous y mettrons les moyens qu’il faudra pour que son potentiel se réalise. En aidant à sa massification. Le mot d’ordre est lancé. Tous les Patriotes sont appelés à faire partie de ce projet ambitieux de donner à Saint-Louis les autorités locales qu’elle mérite. Il ne suffit pas de crier des slogans, mais de donner aux militants les outils de la massification, par une bonne maitrise de la communication politique.



C’est pourquoi, le mois dernier, nous avons formé 250 militants de tous âges à la communication politique et aux éléments de langage. Cette journée était une énorme réussite, tant de par la qualité de la formation, que de l’engouement des participants et de leur nombre.



La mise en place des cellules est en plein progrès. Nous irons dans tous les quartiers de Saint-Louis, supporter matériellement les militants locaux et leur donner les moyens de leur expansion.



Pastef est là pour s’implanter durablement à Saint-Louis. Que la vieille classe politique se le tienne pour dit. Sa domination dans les années à venir est inexorable. La coordination Pastef de la Commune de Saint-Louis, dirigée par de jeunes extrêmement talentueux, intègres et désintéressés, fait un travail superbe. L’occasion pour moi de leur exprimer ici toute ma gratitude et le bien que je pense d’eux. Pastef, c’est le don de soi. Et ces jeunes leaders, hommes et femmes, en sont le symbole le plus magnifique. Ils sont l’avenir de ce pays. Avec Pastef bien entendu.



Dans le cadre des locales, beaucoup de candidatures pour la Mairie de Saint-Louis se signalent. Peut-on s’attendre à une candidature de votre parti ?



Je ne suis pas dans les secrets du parti pour être en mesure d’épiloguer sur notre prochain probable candidat.

Une commission tranchera les candidatures à tous les postes de conseils municipaux et départementaux sur l’étendue du pays, en toute transparence et de manière démocratique. C’est cela aussi Pastef : faire de la politique autrement.



Mais je n’ai aucun doute que Pastef ira à l’assaut de la marie de Saint-Louis, d’une manière ou d’une autre, en alliance ou en solo. Cela sera décidé par les organes du parti, en son heure, dans le temps politique. Soyons patients.

De toutes les façons, Pastef est incontournable à Saint-Louis. Donc quelle que soit la stratégie adoptée, Pastef jouera pleinement sa partition et sera bien présent aux prochaines batailles locales.

Il ne saurait en être autrement quand on jette un regard sur le bilan inexistant voire désastreux de l’équipe sortante, dirigée par le beau-frère du Président.