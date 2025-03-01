Mouhamed Ndiaye, alias Robert Diouf, légende de la lutte, s’est éteint à 83 ans

Le monde de la lutte est en deuil. L’ancien champion Mouhamed Ndiaye, plus connu sous le nom de Robert, est décédé ce vendredi 29 août 2025 à Joal, à l’âge de 83 ans, des suites d’une longue maladie, a confirmé son fils, le lutteur Ablaye Ndiaye, à nos confrères du journal Le Soleil.



Né le 3 février 1942 dans une famille catholique, il s’était converti à l’islam en 1977, adoptant alors le prénom Mouhamed. Considéré comme l’un des plus grands techniciens de sa génération, Robert a affronté les figures emblématiques de la lutte des années 1970, parmi lesquelles Double Less, Pape Kane de Thiaroye et Mbaye Guèye, le premier Tigre de Fass.



Membre de l’équipe nationale, il a marqué l’histoire de la discipline en remportant l’or en lutte libre aux Championnats d’Afrique de 1969 et l’argent en lutte gréco-romaine en 1971. Le Sénégal l’a également aligné aux Jeux olympiques de Munich en 1972 et de Montréal en 1976.



Robert laisse derrière lui une descendance de lutteurs, dont ses fils Ablaye, Mamady et Mbagnick Ndiaye, perpétuant l’héritage familial dans l’arène.



