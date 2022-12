Motion de censure : L’intervention musclée de Birame Souleye Diop

15/12/2022 12:19

Les 53 députés de Yewwi Askan Wi sont très déterminés à en découdre avec le gouvernement pour démettre le ministre Amadou Ba. Ce jeudi, au pupitre de l’Assemblée nationale, Birame Souleye Diop a exposé les motifs de la motion de censure.



Pour Birame Souleye Diop, cette motion de censure se présente comme une motion de défiance à l’égard du Premier ministre qui n’a pas voulu se soumettre à un vote de confiance des députés. «Voter la censure du gouvernement, c’est confirmer que les sénégalais, dans une large majorité, ne sont pas convaincus de la déclaration de politique générale du Premier Ministre», a-t-il déclaré.



Le président du groupe parlementaire de Yewwi estime que le Premier ministre Amadou Ba n’est pas à la hauteur des attentes de sénégalais. Selon lui, la mal gouvernance a pris des proportions inquiétantes.



« Avant-hier ou il y a quelques jours, le Premier ministre des Ils vierges Britanniques a déclaré qu’il est en relation d’affaires avec une autorité politique sénégalaise, ça c’est sur la corruption et concussion, ça c’est des fonds qui disparaissent alors que justice n’a jamais été rendue», a-t-il ajouté.



En clair, Birame Souleye Diop estime que le Premier ministre doit accepter les résultats des urnes et se soumettre à un vote de confiance des députés. Il y va de la dignité et de la crédibilité de l’institution parlementaire.