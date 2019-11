Mosquées démolies de Guet-Ndar : le désordre, le bilan …

11 novembre 2016 - 11 novembre 2019, il y a trois ans, les mosquées Hadramé et Yankhoba, implantées sur les bergers de Guet-Ndar ont été démolies pour lutter contre l'anarchie et l'emprise sur le domaine public. Des émeutes avaient éclaté sur la Langue de Barbarie opposant des forces de l'ordre et des jeunes en colère contre le projet. En guise de représailles, l'école Cheikh TOURÉ a été saccagée par des manifestants. Plusieurs personnes ont été arrêtées. Saint-Louis vivait l'une de ses heures le plus sombres.

L'espace a été libéré au terme des tensions. Les lieux de prières et les daaras ont été démolis. Les montagnes d'ordures, rasées pour préparer un projet d'extension de la route de l'hydrobase.



Mais, quelques mois après, un impressionnant désordre s'y est installé. Aujourd'hui, le bilan de cette opération houleuse est catastrophique. Enclos d'animaux, ateliers de réparation de moteurs de pirogues, palaces et de nouvelles mosquées en bois resurgissent entre les tas d'immondices. Mieux, les travaux de construction de la grande mosquée de Guet-Ndar dont la pose de la première prière a été faite par le président Macky SALL sont à l'arrêt.



Fallait-il déconstruire ces mosquées sans l'assurance d'un suivi du programme ? Faut-il commettre les mêmes erreurs à Goxu Mbacc ? Ne faut-il pas revoir la politique de gestion de cadre de vie et des espaces publics de la Mairie de Saint-Louis ?