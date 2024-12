Mort garde du corps Barthélémy DIAS en détention: L’autopsie conclut à une insuffisance cardiaque

10/12/2024 11:33

Les résultats de l’autopsie du garde rapproché de Barthélemy DIAS, décédé en détention à l’Hôpital régional de Saint-Louis ont révélé les causes de la mort.



Selon le légiste, Bassirou DIOP est décédé d’«une contusion de la pommette droite, une cardiomégalie de 500g avec hypertrophie du myocarde et œdème pulmonaire avec un poumon droit de 12g et un poumon gauche de 1100g, l’hépatomégalie (muxade) de 2800 g, du contenu gastrique liquidien de moyenne abondance sans particularité, congestion cérébrale ».





«L’examen microscopique d’un fragment du poumon par technique rapide de cryotomie montre un aspect du poumon cardiaque», ajoute-t-il.



La famille du défunt, qui accuse la police d’avoir effectué une torture sur le détenu, compte ester en justice. Pour rappel, Bassirou DIOP a été arrêté après les événements survenus au marché Sor de Saint-Louis durant la campagne électorale. Des éléments de la sécurité de Barthélémy DIAS avaient agressé des militants de PASTEF et des commerçants dont le seul tort était de scander le nom de SONKO lors du p[assage de la caravane Samm Sa Kaddu-Takku Wallu.