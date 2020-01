Mort de Kobe Bryant : L’une des filles de Kobe Bryant également parmi les victimes du crash (CNN)

Après l'annonce de la mort de Kobe Bryant, décédé dimanche 26 janvier à Los Angeles dans un accident d'hélicoptère, les premières réactions de personnalités se sont fait connaître sur les réseaux sociaux.

Le monde est sous le choc : Kobe Bryant, ex-champion des Lakers de Los Angeles considéré comme l'un des plus grands joueurs de basketball, est mort dimanche 26 janvier 2020 dans un accident d'hélicoptère. Il avait 41 ans. Selon les premiers éléments communiqués par la presse, le sportif américain se trouvait à bord d'un hélicoptère privé aux côtés de quatre autres personnes lorsque le crash est survenu à Calabasas.



Toutes les personnes ont péri. Sa fille cadette Gianna (13 ans), qui suivait les pas de son père dans le monde du basketball, se trouvait également à bord affirme TMZ. Père et fille se rendaient à la Mamba Sports Academy, la structure pour jeunes athlètes que Kobe Bryant avait fondée en 2016, pour un entraînement.



Avec son épouse Vanessa, Kobe Bryant était père de trois autres filles : Natalia (17 ans), Bianka (3 ans) et la petite Capri (7 mois). Dywane Wayde (star des Heat de Miami), Khloé Kardashian, Reese Witherspoon ont également fait part de leur chagrin et de leur effroi. «Ce n'est pas possible. Mon coeur me fait mal», a écrit la soeur de Kim. «Je suis dévastée d'apprendre la mort de #KobeBryant. Un athlète extraordinaire, un homme véritablement bienveillant, merveilleux. J'envoie mon amour et mes prières à sa famille ainsi qu'à l'entière famille de la NBA», a écrit l'actrice de «Big Little Lies».



Pharrell Williams, Paula Abdul ou bien encore Drake et Justin et Hailey Bieber ont aussi réagi. Kevin Hart («Je n'ai pas les mots, juste des larmes... C'est plus que déchirant»), Jamie Foxx, Dwayne Johnson, Bella et Gigi Hadid se sont joints à eux, la dernière affirmant que «nous étions tous très enthousiastes à l'idée de voir [Gianna] jouer [à son tour] un jour».