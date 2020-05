Mort de George Floyd: les manifestations violentes continuent malgré les couvre-feux

La colère ne redescend pas aux États-Unis après la mort d’un Afro-Américain lundi lors de son arrestation par la police. Malgré le couvre-feu, les violences se sont poursuivis dans la nuit du samedi 30 au dimanche 31 mai à Minneapolis et se sont propagées dans plusieurs villes du pays.