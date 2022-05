Mort d'une journaliste en Cisjordanie: l'ONU demande l'ouverture d'une enquête

12/05/2022 12:12

La journaliste d'Al-Jazeera Shireen Abu Akleh est morte ce mercredi après avoir reçu une balle alors qu'elle courvait les affrontements en Cisjordanie.



Le Haut commissariat de l'ONU aux droits de l'Homme s'est dit "consterné" par la mort de la journaliste américano-palestinienne Shireen Abu Akleh, tuée pendant une opération de l'armée israélienne en Cisjordanie occupée, et exige une enquête indépendante sur les circonstances de son décès.



Nos services sont sur le terrain pour vérifier les faits", souligne le tweet exigeant que "l'impunité cesse" et réclamant une enquête "indépendante et transparente sur son meurtre".



Journaliste-vedette d'Al-Jazeera



Shireen Abu Akleh, une des journalistes les plus connues de la chaîne panarabe Al-Jazeera, a été tuée par balle ce mercredi matin alors qu'elle couvrait une opération de l'armée israélienne dans un secteur tendu de la Cisjordanie occupée.



Al-Jazeera a accusé les forces israéliennes d'avoir tué "de façon délibérée" et de "sang-froid" sa journaliste vedette, atteinte d'une balle dans la tête, alors que le Premier ministre israélien, Naftali Bennett, a affirmé qu'elle avait "probablement" été tuée par des tirs de combattants palestiniens en marge d'affrontements dans le camp de Jénine.



E.F. avec AFP