Monsieur le Maire Mansour FAYE, Plus souvent parlez, parle-nous, parlons. Par Mamadou MBAYE

« Les villes, berceaux d’opportunités mais aussi de casse-têtes » disait l’autre. La ville de Saint louis fait face à beaucoup de défis dont les changements climatiques, l’avancée de la mer entre autres sans oublier ceux liés à l’extension de la ville, l’amélioration de la mobilité urbaine, l’accès aux services de base ainsi que la promotion des jeunes et des femmes.