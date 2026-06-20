Mondial 2026 : la logistique XXL déployée pour les Lions

20/06/2026

L'équipe nationale du Sénégal a rejoint son camp de base du New Jersey avec près de sept tonnes de matériel - ballons et maillots compris, une logistique conséquente à la mesure de ses ambitions pour ce Mondial 2026, a appris l'APS du major Alioune Badara Sène, intendant en chef des équipes nationales.





« Nous sommes venus ici avec presque 7 tonnes de matériel. Quand on participe à une compétition, c'est pour aller jusqu'au bout. Nous sommes préparés en conséquence pour cela », a-t-il confié dans un entretien exclusif accordé à l'APS.Rencontré dans les installations du Miller Family Soccer Complex de l'Université de Rutgers, camp de base des Lions à New Brunswick, le major Sène a évoqué « une grande opération logistique » montée pour répondre aux besoins des joueurs.





« C'est une grande opération de logistique que nous avons préparée trois mois avant la compétition. Nous avons commencé notre travail par la réception du matériel, la confection des kits d'équipements pour les joueurs, les dirigeants, les administratifs, les membres du staff technique, les extra qui viennent de gauche à droite. Donc, il faut tout préparer », explique l'intendant général des équipes nationales.Épaulé par deux assistants, tous membres du bataillon des Sports de l'armée sénégalaise, l'ancien joueur de l'Association sportive des forces armées (ASFA) a minutieusement préparé le déploiement du matériel, dans le respect des normes en vigueur.





« C'est une préparation minutieuse, qui se fait selon les règles, avec le respect des directives de la FIFA, en fonction aussi des exigences des joueurs. Il faut prendre en compte la taille de chaque joueur dans la confection des kits », précise-t-il, ajoutant que c'est également son équipe qui se charge de floquer les logos sur les maillots d'entraînement et de compétition, toujours selon les instructions de la FIFA.Pour le major Sène, une mauvaise préparation logistique a forcément un impact sur l'équipe nationale.





« Notre travail demande beaucoup d'anticipation. Je travaille avec mes deux assistants tous les jours. Ils abattent un travail immense et ne dorment même pas », confie-t-il.Les Lions du Sénégal préparent désormais leur deuxième sortie face à la Norvège, après leur défaite contre la France lors de la première journée du groupe I, qui comprend également l'Irak.





MS/NDARINFO

