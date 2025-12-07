Mondial 2026 – Le Sénégal affrontera la France dès son premier match à New York

L’équipe de France débutera sa campagne de Coupe du monde 2026 face au Sénégal, le 16 juin prochain, à New York, selon le calendrier officiel dévoilé samedi par la FIFA. Ce match marquera l’ouverture du groupe I, où figurent également la Norvège et un barragiste (Bolivie, Irak ou Suriname).





Les Bleus poursuivront la phase de groupes avec une rencontre contre le barragiste à Philadelphie, le 22 juin, avant de conclure le premier tour face à la Norvège, le 26 juin à Boston.





En cas de première place dans le groupe, les Français resteront sur la côte Est pour les huitièmes, quarts et potentiellement la demi-finale à Dallas (Texas), selon le format établi par les organisateurs.





Ce match entre la France et le Sénégal ravive le souvenir du choc de 2002, lorsque les Lions de la Teranga avaient battu les champions du monde en titre (1-0) en match d’ouverture du Mondial en Corée du Sud.



MS/NDARINFO



