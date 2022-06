Mohamed Bazoum, président de la République du Niger : « je ne suis pas un valet de la France »

07/06/2022 12:11

Ses critiques font souvent l’objet de… critiques. Mais le chef de l’Etat nigérien reste droit dans ses bottes. Après un an à la tête de son pays, Mohamed Bazoum, s’est entretenu aujourd’hui avec les médias ouest-africains, plutôt que ceux de l’Occident, sur les questions liées à la sécurité, à la bonne gouvernance, à l’agriculture, l’industrie et le développement, la diplomatie. Mais, c’est un Bazoum sans filtre qui précise qu’il n’est pas un « valet de la France », qui entend combattre les coups d’État et le Franc Cfa.