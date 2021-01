Module sur l’homosexualité : Cheikh Oumar Diagne fait de graves révélations (vidéo)

Comme tous les Sénégalais, Cheikh Oumar Diagne dénonce l’atelier sur l’éducation sexuelle qui s’est tenu à Saly. Pour le chercheur, cela découle d’un agenda homosexuel piloté par les Nations Unies. Il ne s’arrête pas là et informe que ces ateliers destinés à intégrer l’éducation sexuelle dans les curricula se tiennent chaque année au Sénégal et ce, depuis 2014. D’ailleurs la première édition – 2014 – s’est tenue au Radisson Blue avec trois (3) partenaires, l’Unesco, Unfpa et l’Asbef.