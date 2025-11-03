Modou Mbène Guèye : « Si Sonko nous donne le feu vert, nous … »

03/11/2025

Le coordonnateur de Pastef à Saint-Louis, Modou Mbène Guèye, s’est exprimé samedi en marge de la rencontre intitulée « Waadial le 08 novembre », tenue en présence des responsables du parti et de ses entités alliées.



Il a tenu à clarifier la nature des activités menées récemment par certaines structures liées au Pastef.





« C’est le parti qui a suspendu les activités politiques. Depuis lors, le MONEP, le MONCAP et la JPS n’ont organisé que des initiatives à caractère socio-professionnel, dans le cadre de l’agenda Sénégal 2050 », a-t-il précisé.



Modou Mbène Guèye a également lancé un message fort à Ousmane Sonko, président du parti :



« Le message que nous adressons au président Sonko, c’est de nous donner le feu vert. Notre sommes prêts. S’il nous donne le feu vert, nous mènerons la mise en place de nouvelles cellules, nous écoulerons nos cartes de membres, et le Pastef va reprendre la massification. », a-t-il ajouté.



M. S



