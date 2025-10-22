Modernisation aérienne : Le Sénégal réceptionne son quatrième avion L410NG en République Tchèque

22/10/2025

Le Sénégal a réceptionné ce mardi en République Tchèque son quatrième avion L410NG, dans le cadre de la modernisation de sa flotte aérienne nationale. Cette livraison s’inscrit dans la stratégie "Vision Sénégal 2050", qui vise à renforcer la connectivité aérienne et l’accessibilité du transport dans les zones reculées.





La cérémonie de réception s’est déroulée en présence du ministre des Transports terrestres et aériens, Yankoba Diémé, qui a salué le partenariat stratégique avec Aircraft Industries et le respect des engagements liés à la commande.





Ce nouvel aéronef fait partie d’un lot de cinq avions neufs destinés à améliorer le maillage aérien du pays. Deux appareils ont déjà été livrés à Dakar, tandis que le cinquième est en cours de construction.



« Cette acquisition est un pas de plus vers notre ambition de faire du Sénégal un hub aérien régional », a déclaré le ministre, soulignant également les efforts du pays en sécurité aéroportuaire et transfert de compétences.





Dans ce cadre, 35 agents sénégalais – dont 15 techniciens et 20 pilotes – bénéficieront d’une formation intensive de 45 jours dispensée par Aircraft Industries.





M. Diémé a également confirmé la participation du Sénégal au Dubai Airshow en novembre, un événement où un contrat potentiel avec Boeing pourrait renforcer davantage la place du pays sur la scène aéronautique ouest-africaine.





