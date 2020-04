Mobilisation contre le COVID-19 : les "Ndeyu Daara" et "Bajenu Gox" de Saint-Louis pas en reste (vidéo)

Elles ont remis au maire de Saint-Louis, leur participation au combat contre le COVID-19. Des détergents, des denrées alimentaires, des seaux et bassines, ect. ont été mis à contribution dans le cadre de la riposte locale. « Les Bajenu Gox et les relais se sont mobilisées pour mettre en œuvre des actions sociales au profit des postes de santé », renseigne leur présidente, Adja Nafissatou DIOP. « Les Ndeyu Daara recensent, en ce moment, les institutions coraniques confinées et préparent des repas pour ces enfants », a-t-elle ajouté. Mme DIOP a par ailleurs salué les efforts consentis par Mansour FAYE dans ce sens par l’octroi, notamment, de vivres aux daaras. Papa Ibrahima FAYE, le directeur du Crous a reçu les dons au nom de l’édile. Il a réitéré l’engagement de la Commune à accompagner les initiatives de ces généreuses dames.