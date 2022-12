Mme Tall au Doyen des juges : " Adji Sarr m'a dit qu'elle était enceinte"

20/12/2022 08:37

Son audition a été sollicitée par les avocats de Ousmane Sonko. Entendue comme témoin, l'ancienne patronne d’Adji Sarr a confié que l'accusatrice de Ousmane Sonko a eu à travailler chez elle notamment dans un salon sis à Liberté VI.



Cette dernière a indiqué avoir remarqué, à plusieurs reprises, la présence de Sidy Ahmet Mbaye sur les lieux. Lorsqu’elle a interpellé Adji Sarr, celle-ci lui a indiqué qu’il était juste un ami. Mme Tall renseigne que l’ex masseuse de Sweet Beauty lui a dit après, en aparté, qu’elle serait enceinte des œuvres d’Ousmane Sonko qui refuserait d’en assumer la paternité.



Elle rapporte que Adji Sarr lui a dit aussi qu’elle veut dénoncer le leader de Pastef auprès des plus hautes autorités. Mme Tall dit avoir remarqué que durant cette période, Adji Sarr avait acquis un nouveau téléphone (IPHONE) en plus de recevoir la visite de personnes en 4X4.



C’est là, renseigne-t-elle, reprise par Libération, qu’elle a contacté sa mère, qui est sympathisante de Pastef, pour avoir le numéro de quelqu’un qui est proche de Sonko afin de lui dire de faire attention. De plus, rapporte Mme Tall, pendant cette période, elle avait interdit à Adji Sarr de sortir de la maison surtout que Sidy Ahmet Mbaye était encore venu la voir.



Mais, rapporte-t-elle, Adji Sarr lui avait indiqué qu’elle sortait juste acheter du fil à coudre avant de disparaître. Jusqu’à ce qu’elle entende son nom à la radio lors de l’éclatement de l’affaire.