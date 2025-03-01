Missions diplomatiques : Sonko exige des réponses rapides des ministères

Le Premier ministre Ousmane Sonko a adressé une lettre circulaire à l’ensemble des ministres et secrétaires d’État, leur rappelant l’obligation stricte de répondre rapidement aux sollicitations des missions diplomatiques et consulaires sénégalaises à l’étranger.



Dans ce document, le chef du gouvernement déplore la lenteur, voire l’absence de réaction, de certains départements ministériels face aux demandes formulées par les ambassadeurs et consuls généraux du Sénégal. Une attitude qui, selon lui, nuit à l’efficacité de l’action diplomatique et compromet la crédibilité du pays auprès de ses partenaires internationaux.



« Nos missions diplomatiques et consulaires à l’étranger jouent un rôle essentiel dans la promotion des intérêts nationaux. Ce travail nécessite une collaboration étroite et réactive avec tous les départements ministériels concernés », souligne Ousmane Sonko.



Le Premier ministre exige ainsi que toute sollicitation provenant d’une représentation diplomatique ou consulaire fasse l’objet d’un traitement diligent, quelle que soit sa nature. Il insiste particulièrement sur les dossiers nécessitant une expertise technique ou une décision des hautes autorités, qui devront être traités en priorité et faire l’objet d’un retour d’information auprès du ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères.

