Mission d’information parlementaire sur les inondations : «C’est de l’escroquerie politique», crie Moustapha Diakhaté

Moustapha Diakhaté ne croit pas à la sincérité de la mission d’information mise en place par l’Assemblée nationale autour du Plan décennal de lutte contre les inondations. Selon l’ancien président du groupe parlementaire de la majorité présidentielle, cette mission, «c’est de l’escroquerie politique». En atteste le destinataire du rapport.

«Cette mission d’information, c’est de l’escroquerie. D’abord, ils ont dit que le rapport de cette mission sera remis au président de la République. C’est inacceptable», martèle-t-il.



«Une mission d’information, sa fonction, c’est d’informer les députés et non le président de la République. Le président de la République n’a pas à être informé par les députés. Même une commission d’enquête parlementaire, le destinataire, ce n’est pas le président de la République ; c’est l’Assemblée nationale. C’est cette inféodation du Législatif à l’Exécutif qui est inadmissible», fulmine Diakhaté qui crie au «scandale».



A en croire l’ancien chef de cabinet de Macky Sall, quoi qu’on puisse reprocher au régime de Wade, au moins, en son temps, «tous les acteurs autour des inondations avaient été auditionnés par l’Assemblée nationale».



«Le groupe du Pds avait demandé une audition des ministres. A la place, on met en place une mission d’information. C’est de l’esquive. Une mission d’information donne aux députés une idée. Mais une audition de tous les acteurs, depuis le début du Plan décennal, comme l’avait fait le Pds, pouvait permettre à l’Assemblée et au peuple de savoir ce qui a été fait et ce qui ne l’a pas été», tonne-t-il.