Mise œuvre du PROGEP à Saint-Louis : les résultats sont « plus que satisfaisants », selon Cheikh Issa SALL, le DG de l’ADM

DAKAR. " Saint-Louis est en passe de disposer, entre autres, d’un plan directeur d’urbanisme révisé et élargi à tout son hinterland. Ce document essentiel pour la planification de l’occupation de cet espace en plein développement et nécessaire pour pallier sa vulnérabilité aux risques environnementaux, sera articulé à un Système d’Information territorial intégré », a renseigné, mercredi, Cheikh Issa SALL, le directeur de l’Agence de Développement Municipal (ADM)