Mise aux arrêts, M.F. révèle comment elle a déplumé plusieurs points Orange Money

La gendarmerie a enfin mis la main sur la jeune dame M. F., qui a réussi à déplumer plus d’une dizaine de points Orange Money entre Louga et Diourbel. Cette femme, qui est au cœur d’une affaire d’escroquerie portant sur diverses sommes d’argent, a été arrêtée à Darou Mousty après avoir fait l’erreur de revenir dans un point Orange Money qu’elle avait déjà « dépouillé ».Lorsqu’elle est revenue pour refaire le coup, oubliant qu’elle y était déjà passée, la gérante l’a reconnu et l’a dénoncé. Passant e près d’être lynchée par la foule, elle a ensuite été cueillie par les éléments de la gendarmerie de Darou Mousty, à Louga. Interrogé, elle a avoué les faits. Mieux, elle a révélé son mode opératoire.D’après la jeune dame, elle s’habillait de manière respectueuse avant de cibler un point Orange Money.





« Je ciblais les marchés hebdomadaires où règne une grande affluence. Après avoir repéré un point Orange Money, j’y entre en faisant semblant de retirer de l’argent. Une fois dedans, je tente de gagner la confiance du gérant à qui je demande l’autorisation de m’asseoir dans un coin de la boutique le temps que mon mari m’envoie de l’argent. Au bout de quelques minutes d’attente, je lui empreinte de l’argent prétextant une urgence que je dois régler. Dès qu’il me donne ladite somme, je disparais de la circulation. S’il hésite, je lui laisse mon portable de marque (le prix dépasse largement la somme empruntée) et je sors.



Au retour, dès que je franchis le seuil du point Orange Money, le téléphone que j’avais lassé au gérant sonne. Ne se doutant de rien, il me le donne pour que je réponde. Pendant que je faisais semblant de communiquer, j’en profite pour sortir, puis je prend la fuite« , raconte-t-elle, rapporte le journal l’Obs.C’est ainsi qu’elle aurait roulé dans la farine plus d’une dizaine de points Orange Money. Elle a été déférée vendredi dernier au parquet de Louga.