Ministère de la Jeunesse : 39,1 milliards FCFA validés pour l’exercice 2026

11/11/2025

La Commission des Finances et du Contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale, élargie à la Commission de l’Éducation, de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, a examiné et adopté, lundi, le projet de budget 2026 du ministère de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs.



Selon une note publiée sur la page Facebook officielle de l’Assemblée nationale, ce budget, présenté par la ministre Khady Diène Gaye, est arrêté à 39 130 877 740 FCFA en autorisations d’engagement.



Il s’articule autour de trois programmes : la promotion sociale et économique des jeunes, le développement de la pratique et des performances sportives, ainsi que le pilotage, la coordination et la gestion administrative.



Le document précise que ce budget traduit la volonté du gouvernement de renforcer les politiques publiques en faveur de la jeunesse, de promouvoir l’excellence sportive et d’améliorer la gouvernance du secteur.



