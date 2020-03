Mimi Touré porte plainte contre Bara Ndiaye

Tout porte à croire que Bara Ndiaye, Administrateur de la Maison de la Presse, a franchi le rubicon dans sa croisade contre Aminata Touré, la Présidente du Conseil économique, social et environnemental. Une sommation interpellative a été en effet envoyée par voie d'huissier pour. qu'il confirme ses declarations.



Invité par Maïmouna Ndour Faye, le maire de Méouane avait accusé l'ancien Premier ministre en ces termes: "Je vous donne une information et si Aminata Touré la nie qu'elle porte plainte contre moi pour diffamation : en un jour, elle a recruté soixante-douze Chargés de Mission et Conseillers. Elle l'a fait ces derniers jours au Conseil économique, social et environnemental. Je parle à la télévision, nous sommes dans un état de droit avec une justice, si ce que je dis n'est pas avéré, qu'elle porte plainte. Elle tisse son réseau."



Considérant que cela relève de la pure diffamation dans le but de porter atteinte à sa réputation, Mme Aminata Touré a immédiatement saisi ses avocats pour servir une citation directe à Bara Ndiaye. Ça craint pour l'Administrateur de la Maison de la Presse pris aux mots par Aminata Touré, s'il ne parvient pas à démontrer devant le tribunal le recrutement par la Présidente du Cese de soixante-douze Chargés de Mission et Conseillers en une seule journée.