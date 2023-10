Migration irrégulière : 26 pirogues interceptées et 4471 migrants débarqués par la marine en octobre

29/10/2023 20:44

Durant les deux dernières semaines, les opérations de la Marine nationale ont permis l'interception de 26 pirogues et le secours de 3838 migrants irréguliers, dont 224 femmes et 201 mineurs, appris NdarINFO.



Au total, 4471 migrants originaires principalement, du Sénégal, de la Gambie, de République de Guinée et du Mali ont été débarqués à la Base navale Amiral Faye Gassama durant le mois d'octobre 2023.