Migration intra-africaine : Saint-Louis au cœur d'un projet régional

22/06/2026

Saint-Louis accueille deux journées de réseautage et de partage d'expériences dans le cadre du programme Migration pour le développement (MDP), un projet régional financé par la coopération italienne et mis en œuvre par l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), en partenariat avec la Direction des Sénégalais de l'extérieur.





Ce programme couvre quatre pays d'Afrique de l'Ouest dont le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Conakry et la Guinée-Bissau; Il vise à promouvoir la migration intra-régionale sûre et régulière, tout en favorisant l'emploi et l'employabilité des jeunes. À Saint-Louis, il a permis d'accompagner vingt entrepreneurs dans un parcours d'incubation assorti d'une dotation en équipements, et de former 97 jeunes sur les chaînes de valeurs agricoles, en partenariat avec l'Université Gaston-Berger, précisément avec l'UFR S2ATA.





« L'objectif est vraiment de créer un cadre d'échange entre les bénéficiaires et les acteurs de l'écosystème entrepreneurial, mais aussi avec les structures du secteur public et du secteur privé, afin de favoriser des opportunités d'apprentissage et d'emploi», a expliqué Gabrielle Rose Ndaw, cheffe de projet et représentante de la cheffe de mission de l'OIM Sénégal.





Pour Francesco Saverio Mele, responsable du secteur emploi au sein du bureau régional de Dakar de l'Agence italienne pour la coopération au développement (AICS), le projet MDP illustre la possibilité de « créer des expériences d'éco-développement en faveur des populations ».





« Pour l'Italie, ce qui est important, c'est de promouvoir des activités en partenariat avec le gouvernement des pays ouest-africains qui ont un impact concret sur les populations au niveau local et territorial », a-t-il précisé, saluant le pilotage «très efficace et très rigoureux» de la Direction des Sénégalais de l'extérieur.





Le maire de Saint-Louis, Amadou Mansour Faye, a pour sa part souligné la portée symbolique du choix de la ville. « Saint-Louis est une voie migratoire. Organiser un tel atelier permettrait non seulement de favoriser le retour, mais aussi de fixer ceux qui sont tentés par le départ », a-t-il déclaré, annonçant l'engagement de la commune à accompagner de telles initiatives.





Le directeur des Sénégalais de l'extérieur, El Hadji Abdoul Karim Cissé, a quant à lui mis en avant la dimension d'intégration africaine du projet.





« Ce qui est fondamental, en lien avec notre ministère, c'est cette dimension intégration africaine. Avec ce projet, nous allons développer l'action de coopération Sud-Sud », a-t-il affirmé, soulignant également le potentiel de l'économie verte comme niche d'emploi pour les jeunes.



MS/NDARINFO.COM