Migration : démantèlement à Nouakchott de deux réseaux de passeurs et arrestation de 31 migrants

08/07/2022 13:01

Un coup de filet a été lancé en début de semaine dans la capitale mauritanienne pour démanteler deux réseaux de passeurs de migrants, a annoncé vendredi la police mauritanienne.



Le premier réseau démantelé était composé de passeurs, de nationalité étrangère, qui étaient en train de préparer un voyage pour faire passer de manière clandestine des migrants voulant rejoindre l’Europe, selon l’Office national de lutte contre le trafic de migrants et la traite des êtres humains, un organisme rattaché à la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN).



Des perquisitions ont eu lieu aussi à Tounsoueylim (Dar-Naim) et à Toujounine dans la capitale mauritanienne, ce qui a abouti à l’arrestation de 31 migrants, de trois passeurs étrangers et des mauritaniens, a précisé la police mauritanienne dans un communiqué.



Lors de ces perquisitions, la police mauritanienne a annoncé avoir saisi du matériel.



Les 31 migrants interpellés ont été transférés à un centre d’hébergement, avant de procéder à leur expulsion vers leurs pays d’origine, a ajouté la police mauritanienne.



Par cridem.org