Migration clandestine : Une pirogue interceptée à Gandiol

29/02/2024 22:45

Alors que l'échouage de migrants au large des côtes de Goxu Mbacc n'a pas fini de défrayer la chronique avec son bilan macabre, une autre embarcation a tenté de braver l'océan.



Interceptés à temps, 137 candidats et le capitaine d'une pirogue ont été interpellés grâce à une action combinée de la section de recherches de Saint-Louis et la brigade de Potou (Louga).



En plus d'une centaine de personnes de nationalité sénégalaise, deux Guinéens, 13 Gambiens se préparaient à embarquer. Les hommes en bleu ont également saisi trois moteurs hors-bord de 40 et 15 CV, 32 bidons de 60 l de carburant.