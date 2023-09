Migration clandestine : 5 migrants sénégalais décédés, plus de 500 secourus en Mauritanie

26/09/2023 07:41

Cinq morts ont été enregistrés, plus de 500 migrants irréguliers sénégalais secourus en Mauritanie. C’est en l’espace de quatre jours seulement. Ils tentaient de rejoindre les cotes Espagnol.



Cinq cent quarante-quatre migrants sénégalais accompagnés de quelques Maliens et Gambiens ont secourus au large de la Mauritanie alors qu’il tentaient de rejoindre les cotes espagnoles.



Quatre parmi ces migrants secourus en mer sont hospitalisés et au moins cinq morts enregistrés.



Ils étaient embarqués à bord de six pirogues depuis différentes localités du Sénégal en intervalle de quatre jours. Tous partis le mois de septembre courant.



La première pirogue a quitté Joal le 18 avec 130 personnes à bord. La deuxième est partie de Saint-Louis le 19 avec 75 migrants. La troisième a quitté Cayar le 20 avec 83 migrants. La quatrième est partie de Kafountine le 21 avec 105 migrants. La cinquième est partie de Bargny le 22 avec 79 migrants et la sixième a quitté Mbour le 22 avec 72 migrants, détaille Rfm.