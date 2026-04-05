Migration circulaire 2026 : Le nouveau barème des salaires pour les ouvriers agricoles en Espagne

05/04/2026

Mise à jour avril 2026 : Cet article a été relu par la rédaction de NDARINFO. Les informations restent d'actualité. N'hésitez pas à partager et à laisser vos commentaires ci-dessous.



Le salaire des ouvriers agricoles en Espagne connaît une légère hausse en 2026, portée par la revalorisation du salaire minimum interprofessionnel (SMI) qui atteint désormais environ 1 221 € brut par mois.



Cette évolution impacte directement les travailleurs saisonniers, notamment les candidats africains engagés dans les programmes de migration circulaire. Dans le secteur agricole, les revenus mensuels oscillent généralement entre 800 € et 1 200 €, selon les régions comme l'Andalousie ou Huelva, et le type de culture (fraises, fruits, légumes).





Bien que ces emplois offrent des contrats légaux encadrés de 3 à 9 mois avec des logements souvent fournis ou subventionnés, la réalité du terrain reste exigeante.



Les travailleurs font face à un travail physique intense sous des conditions climatiques parfois difficiles et des cadences élevées. Malgré ces contraintes, l'opportunité demeure attractive pour de nombreux saisonniers en raison des revenus perçus en euros et de la possibilité d'effectuer des heures supplémentaires rémunérées.





MS/NDARINFO





